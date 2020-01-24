傳中國國務院副總理劉鶴擬率貿易代表團1月15日在華盛頓與美國簽署第一階段貿易協議；美伊衝突方面，據報美國下令兩棲部隊準備馳援中東行動。摩根大通唱好蘋果股價，為蘋果的服務業務對利潤貢獻較大，而且預計將在今年晚些時候推出5G iPhone，予「增持」評級，目標價296美元，刺激蘋果股價向上，推高科技股。美股道指低開169點後，最多曾挫216點，其後止跌回升最多73點。

蘋果升0.8%，報299.8美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻16點，而迪士尼跌0.58%，報145.65元，拖低道指5點。

道瓊斯工業平均指數收漲68點，升幅0.24%，報28703點。標普500指數收漲11點，升幅0.36%，報3246點。納斯達克綜合指數收漲50點，或0.57%，報9071點。

科技股方面，蘋果收市報299.8元，升0.79%，谷歌母公司Alphabet收市報1397.81元，升2.66%，亞馬遜收市報1902.88元，升1.48%，Facebook收市報212.6元，升1.88%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.41%，報416點。德國DAX指數收跌0.7%，報13126點；法國CAC 40指數跌0.51%，報6013點；英國富時100指數收跌0.62%，報7575點。