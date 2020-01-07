恒指跌225點，收報28,226點，成交金額916億元。市場繼續受到美國伊朗緊張關係困擾，除了周末期間索馬里美軍基地受索馬里青年黨襲擊，造成3名國防人員死亡外，暫時伊朗尚未正式採取軍事報復行動。但市場對於伊朗宣布退出核協議反應較大，事關這可能觸及美國底線，或引來更強力制裁，令雙方關係走入死胡同。其實無論伊朗退出核協議還是伊拉克國會通過要求美軍撤走，都沒有即時、實質的影響，但市場沽壓不會一天就消化，市况仍會繼續調整。若說利淡，筆者覺得中國的不明肺炎更值得關注。

伊朗政府發表聲明，宣布退出核協議，不會在提煉濃縮鈾能力、濃縮鈾濃度、濃縮鈾庫存量，或核研究及發展上受到限制；一般的理解是伊朗打算發展核武。但要留意，聲明強調伊朗會繼續與國際原子能機構合作，意味仍很大可能接受監察，故退出核協議暫時並非如想像中嚴重，更不會立即就有核武逼美國、以色列即時採取軍事行動，歐盟和俄羅斯仍有斡旋、與之談判空間。至於伊拉克國會通過要求美國撤軍議案，一來外交事務是內閣的權力，二來條文全沒有具體時間表，僅一紙空文，純粹是一個姿態。

美伊關係趨緊張 油金股強勢

新聞標題予人「大件事」的感覺，由於過去一個月盤路太傾側於長倉，投資者避險而作出倉位調整也需要一段時間，不會一天就消化沽壓，相信本周市况會比較震盪。昨日整體市况偏弱，下跌股份超過1000隻，強勢的當然是油股及金股，美國指沙特石油設施遭受襲擊的風險上升，布蘭特期油升破70美元，金價升破前高位1552美元，執筆時最高曾見1588美元，早前推介可用作中長期對冲風險的招金（1818）及山東黃金（1787）均升超過3％，可略為降低投資組合的損失。論走勢，金價應可確認是向上突破，同時白銀、比特幣、鈀金等全都起飛破位，似乎是一個新的趨勢。只是金價走勢非常波動，現時才高追要有心理準備。

內地不明肺炎疫情持續，武漢病例增加至59宗，當中7人為重症。本港也新增8宗疑似個案，而新加坡、台灣也出現疑似個案。內地強調沒有證據證明會人傳人，亦排除個案屬SARS。一方面，雖然新增個案都只是疑似，但增加速度卻相當快，是一個很令人憂慮的地方；另一方面，周邊地區都出現疑似個案，以內地人口密集、人流量多，料有機會已擴散至湖北省其他地方，甚至已到達其他省份。若疫情最終影響民眾外出，將會嚴重打擊消費、影響經濟增長。

美團倘回試支持位趁低收集

跟美伊關係一樣，仍要看疫情發展，但昨日突然炒起美團（3690），一來是股價於100元以上整固多時，本身已有向上突破的條件，而筆者估計，可能亦是投資者擔心疫情最終影響民眾外出用膳，會刺激外賣需求。只是市况表現並不清晰，例如航空股受到油價升、疫情加劇而大跌，但濠賭股表現並不差，看不到害怕疫情導致旅客減少的感覺。但無論疫情最終受控還是擴散，美團仍會維持較快增長，股價也出現技術上突破，若能回試支持位可趁低收集。

[張兆聰 還看今朝]