路透社今日引述消息人士，指內地AI公司曠視科技（Megvii）在港上市申請已經獲港交所（0388）批准，意味其上市計劃重回正軌。去年11月，路透曾引消息指曠視未能通過交易所聆訊，因上市委員會要求其提供更多資料，並指當時曠視已著手回覆。

消息續指，曠視將更新在交易所上傳的資料，估計將在農曆新年假期後，待金融市場恢復活躍便正式啟動招股。曠視及其保薦人花旗、高盛、摩根大通對報道未有置評。翻查資料，曠視最早去年8月25日提交上市申請，按照交易所條例，招股文件有6個月有效期，即最終上市的「死線」為今年2月25日前後。

曠視上市之路風波不斷，最大阻礙為美國商務部去年將其劃入「實體清單」，指控公司幫助中國壓迫新疆穆斯林人權，公司則回應強烈否認指控。若此次成功上市，曠視將成為第一間內地AI上市公司。

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