內地羽絨品牌波司登（3998）今日收市後宣布，截止去年12月底止9個月，集團旗下的核心品牌「波司登」累計銷售額較去年同期錄得30%以上的升幅，而其他品牌的累計銷售額則較去年同期錄得40%以上的升幅。集團指，雖然去年11月份以來，「暖冬」情況異常明顯，另外中國紡織服裝行業在過去幾個月的業務表現均呈現疲軟勢態，但集團的品牌羽絨服業務仍得以穩定健康增長。

集團續指，2019/20財年為集團戰略轉型的第二年，集團將堅持「聚焦主航道、聚焦主品牌」的戰略方向，提升品牌勢能，並改進產品品質，通過對品牌形象、渠道建設、產品創新及零售運營持續全面升級，有效提升並強化消費者對波司登「羽絨服專家」的認知。

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