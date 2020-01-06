丘鈦科技（1478）公布2019年12月主營產品銷售數量。上月攝像頭模組銷售數量按年增加18.7%至3768.1萬件，當中1000萬像素及以上攝像頭模組增加56.2%至2185.9萬件，而800萬像素及以下的則跌10.8%至1582.2萬件。

丘鈦表示，集團的攝像頭模組市場的佔有率上升，帶動產品銷售數量，由於年底市場控制庫存餘額等週期因素影響及超高端產品對產能的佔用明顯增加，上月攝像頭模組銷售出現10.3%的按季跌幅。

上月指紋識別模組銷售數量按年增加24.5%至969.4萬件，當中屏下指紋識別模組增加約99.6%至513.0萬件，而非屏下指紋識別模組則跌12.5%至456.4萬件。

其他報道：

【新機登場】Dynam在十六浦推出影像角子機

【變相裁員】新濠：珍寶王國推新菜單及調整營業時間 部份員工離開

【小加網誌】李小加：一國兩制缺一不可 香港一定行

【月度數據】吉利12月銷量按年升39% 輕微超標0.1% 明年目標升4%

【月度數據】碧桂園12月銷售金額按年增加1.88% 世茂增54%

安本標準：A股在2020年繼續反彈 看好人壽保險及健康護理行業

【港股收市】恒指收市跌225點 中石油、中海油升逾3.6%

【中美角力】傳美國曾阻止ASML向中國出售技術

【A股收市】滬指二連跌 3100點得而復失 兩市成交額逾8000億

【投資前景】銘基亞洲：A股或可延續去年強勢 看好消費股

【選股王】中人壽承接強 可挑戰23元

【阿里染藍】恒指公司：農曆年前諮詢WVR及第2上市股份納恒指