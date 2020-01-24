新年伊始再現超購熱潮，去年1月有歐化（1711）及希瑪眼科（3309），今年影視股新石文化（1740）出人意表跑出。本報統計6間券商資料，新石文化共計約錄得128.79億元孖展額，該股公開發售集資額僅1850萬元，相當於僅計孖展已超購695倍。其中耀才借出近40億元，輝立最新資料顯示其借出58億元，信誠借出20億元，富途借出10.1億元，時富借出3900萬元，華盛借出3000萬元。

新石文化去年上半年首播兩部電視劇，《共和國血脈》及《燕陽春》，同期收益按年增32%至1.45億元人民幣，主要是由於重播電視劇，以及自製電視劇平均售價有所提升。公司2018年錄得毛利率52%，去年上半年則為25.6%。

「酸菜魚股」九毛九（9922）孖展仍強勁，據統計，截至今日約錄得346.5億元孖展，相當於超購157倍。廣告營銷股艾德韋宣（9919）亦受追捧，錄得18.2億元孖展，相當於超購38倍。另外本周將有多隻熱門新股截止新股孖展認購，其中新石文化、九毛九、北控城市資源（3718）明日（1月7日）截停孖展，艾德韋宣則將於周三（1月8日）截孖展。

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