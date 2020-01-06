對於有媒體報道指，新濠國際（0200）旗下在香港仔經營海鮮舫的珍寶王國擬裁員逾60人，該公司回應指，珍寶王國於上周六（1月4日）起，推出新時令的菜單及營業時間，並指今次變動意味部份員工將離開其工作團隊，並感謝員工們多年的努力，祝願他們今後一切順利。

該公司指，新的營運運模式有助珍寶王國於目前經營情況嚴峻的餐飲行業中，繼續為賓客提供優質服務，同時在這個香港地標保留傳統海上餐廳的獨特體驗。全新的營業時間為星期二至星期日，逢星期一休息，午餐時段為上午十一時半至下午二時，晚餐時段則為下午六時至十時。嶄新的菜單包括珍寶王國的招牌菜式以及廚師精選菜餚。

新濠國際透過附屬公司新濠博亞，在澳門及菲律賓等地經營賭場及角子機場，並在透過香港仔企業，經營珍寶王國。

記者：陳偉燊

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