【支持澳門】廣藥澳門開分支 天風2億境外債到澳門上市
文章日期：2020年1月6日 17:30
澳門新任特首賀一誠上任後，在經濟多元化方面漸見眉目，廣藥集團聯同廣東南粵及澳門的True Point Global Ltd.落實在當地開設廣藥集團（澳門）國際發展公司，作為廣藥的國際業務平台，覆蓋大灣區、東南亞及葡語系國家市場，並且在當地發揮經濟多元化的角色。廣藥亦同步在橫琴亦成立澳藥（橫琴）醫藥園公司，進行研發及工業化，配合澳門公司的發展。
此外，在恒投證券（1476）持股29.99%的天風證券股份，則落實將總值2億美元的3年期境外債券，安排到澳門上市。據當地電子傳媒報道指，該批債券票面利率為4.3厘，超額認購近6倍。該公司旗下天風國際主席翟晨曦接受當地媒體訪問時更表示，會視乎今次發債的反應，未來或聯合房地產、中資和著名企業在澳門發債，及在澳門推出更多大中華金融產品。
記者：陳偉燊
其他報道：
【月度數據】吉利12月銷量按年升39% 輕微超標0.1% 明年目標升4%
【月度數據】碧桂園12月銷售金額按年增加1.88% 世茂增54%
安本標準：A股在2020年繼續反彈 看好人壽保險及健康護理行業
【A股收市】滬指二連跌 3100點得而復失 兩市成交額逾8000億
【阿里染藍】恒指公司：農曆年前諮詢WVR及第2上市股份納恒指
【港股午市】恒指跌189點 美伊衝突油金股升 武肺憂慮地產保險跌
【經濟前瞻】蔡金強：攬炒令上半年樓價再跌一成 新年後或現結業潮