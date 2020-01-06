澳門新任特首賀一誠上任後，在經濟多元化方面漸見眉目，廣藥集團聯同廣東南粵及澳門的True Point Global Ltd.落實在當地開設廣藥集團（澳門）國際發展公司，作為廣藥的國際業務平台，覆蓋大灣區、東南亞及葡語系國家市場，並且在當地發揮經濟多元化的角色。廣藥亦同步在橫琴亦成立澳藥（橫琴）醫藥園公司，進行研發及工業化，配合澳門公司的發展。

此外，在恒投證券（1476）持股29.99%的天風證券股份，則落實將總值2億美元的3年期境外債券，安排到澳門上市。據當地電子傳媒報道指，該批債券票面利率為4.3厘，超額認購近6倍。該公司旗下天風國際主席翟晨曦接受當地媒體訪問時更表示，會視乎今次發債的反應，未來或聯合房地產、中資和著名企業在澳門發債，及在澳門推出更多大中華金融產品。

記者：陳偉燊

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