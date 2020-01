本地政治風波未平,香港於亂局之中踏入新年代,港交所(0388)行政總裁李小加今日撰文「香港還行嗎」,指自己是要回應不少人默默思考的問題。在文末,李小加則自問自答,表示「香港還行,肯定行!」。他形容,2019年是「動盪波折、悲喜交加」,但對於未來10年中香港的地位,他仍具信心,認為香港的作用「只會更加突出,而不是淡化,更不會被邊緣化」。對於中港兩地關係,他則表示,香港只有取得中國信任,才可成功。

近年內地城市替代香港言論甚囂塵上,李小加於網誌中表示,回顧過去10年,香港對中國金融市場發展有獨特貢獻,亦是連接中國與世界的「最重要紐帶」。但他亦表示,香港仍未能通過「一國兩制」,有效地解決本地社會蓄積已久的深層次政治經濟矛盾,為「一國兩制這一偉大的社會實踐帶來了空前的挑戰」。他認為,「一國兩制」是香港成功的保證,「一國」與「兩制」,缺一不可。

李小加在文中呼籲中港兩地人均「保持清醒」,指港人若不清醒認知,就會自暴自棄、走入末路,內地若不清醒認知,就有可能感情用事,「將孩子與洗澡水一起潑掉」(可能是引用英文諺語Don't throw the baby out with the bathwater,指在擯除壞事物時,將好事物也一併扔掉)。他解釋,無論港人身處如何政治光譜,都應該認清,只有取得中國的信任,香港才有可能制勝;而對內地而言,只有讓世界認可香港獨特的國際地位,香港才有可能繼續幫助中國成功。

對於港交所未來戰略,李小加則表示,未來十年,要繼續辦好四件事:「三通,即股票通、債券通、商品通,以及「一擁」,即擁抱科技、跨越發展。他表示,未來十年,世界與中國都迫切需要中國的金融市場更加開放、更加國際化,但中國金融市場的巨大體量、自身的市場結構及監管路徑,亦決定了雙方很難在都不作出巨大改變前提下,充分相容與融合。他表示,香港一定仍然會是中國資本市場開放與國際化進程中的極其重要的一環,港交所仍然任重而道遠。

