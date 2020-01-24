【月度數據】碧桂園12月銷售金額按年增加1.88% 世茂增54%
文章日期：2020年1月6日 17:12
碧桂園（2007）公布，12月合同銷售金額約123.6億元人民幣(下同)，較2018年12月按年增加1.88%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約145萬平方米，較2018年12月按年減少14.72%。
世茂房地產（0813）公布，12月合約銷售額約為323.3億元，合約銷售面積為 1,877,958 平方米，較去年同期分別上升54% 及45%。2019年12月平均銷售價格為每平方米17216元。全年累計合約銷售總額約2,600.7億元，合約銷售總面積為14,656,242 平方米，較去年同期分別上升48%及37%。平均銷售價格為每平方米17,744元。
合景泰富（1813）公布，12月預售額91.96億元，與去年同期相比增加57.0%。集團及其合營企業及聯營公司之預售建築面積約為446,000平方米，與去年同期相比減少8.6%。
其他報道：
安本標準：A股在2020年繼續反彈 看好人壽保險及健康護理行業
【A股收市】滬指二連跌 3100點得而復失 兩市成交額逾8000億
【阿里染藍】恒指公司：農曆年前諮詢WVR及第2上市股份納恒指
【港股午市】恒指跌189點 美伊衝突油金股升 武肺憂慮地產保險跌
【經濟前瞻】蔡金強：攬炒令上半年樓價再跌一成 新年後或現結業潮
【中概股回歸】傳百度內部評估赴港二次上市 港交所逆市升近1%