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【月度數據】碧桂園12月銷售金額按年增加1.88% 世茂增54%

文章日期：2020年1月6日 17:12

碧桂園（2007）公布，12月合同銷售金額約123.6億元人民幣(下同)，較2018年12月按年增加1.88%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約145萬平方米，較2018年12月按年減少14.72%。

世茂房地產（0813）公布，12月合約銷售額約為323.3億元，合約銷售面積為 1,877,958 平方米，較去年同期分別上升54% 及45%。2019年12月平均銷售價格為每平方米17216元。全年累計合約銷售總額約2,600.7億元，合約銷售總面積為14,656,242 平方米，較去年同期分別上升48%及37%。平均銷售價格為每平方米17,744元。

合景泰富（1813）公布，12月預售額91.96億元，與去年同期相比增加57.0%。集團及其合營企業及聯營公司之預售建築面積約為446,000平方米，與去年同期相比減少8.6%。

 

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