安本標準投資認為2020年新興市場及中國市場都有投資機遇。

在中國方面，安本標準投資管理中國股票主管姚鴻耀表示，中美即將簽署首階段協議，中央亦推出更多刺激經濟措施，即使上年A股反彈，但估值偏低，預期今年內地股市都是樂觀審慎。他預期今年內地企業盈利回報平均達15-20%，故股市表現會反映相關預期。並看好高端食品和酒類、旅遊、健康護理及人壽保險類別。

至於武漢發現新型肺炎病例對股市影響如何？姚鴻耀指出，現時很難說，幸而發現及通報較早，政府相關部門會早些防範，如果爆發全國一定對股市有影響。

中美貿易戰仍然困擾股市，其餘階段協議達成協議更困難，故股市波動會持續下去。

該公司新興市場債券投資董事Mark Baker指出，2020年新興市場債券看好烏克蘭、埃及、中國及印度等，其中烏克蘭及埃及受惠當地政府改革。

記者：龍彩霞

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