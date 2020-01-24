美伊衝突加上武漢肺炎，港股今早低開125點，午後最多曾擴大跌幅至397點，低見28054點，一度跌穿10天線(28139點)，臨近尾市跌幅收窄，收市跌225點或0.79%，報28226點，走勢上出現20天線(27580點)升穿250天線(27579點)的黃金交叉。大市全日成交金額916億元，較上日減少6.42%；國指跌88點或0.78%，報11165點。

美伊衝突刺激石油石化股向上，中石油（0857）升3.96%，收報4.2元，是升幅最大的藍籌，而中海油（0883）升3.63%，收報13.72元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻25點；而中石化（0386）亦升0.63%，收報4.8元。

油價上升航空股下跌，南航（1055）跌5.5%，報5.08元；東航（0670）跌4.2%，報4.09元，國航（0753）跌5.1%，報7.68元。

早前領先的股份回吐，石藥（1093）跌4.54%，收報17.66元，是跌幅最大的藍籌，另一藥股中生製藥（1177）亦跌2.96%，收報10.5元。

重磅藍籌下跌，騰訊（0700）跌1.46%，收報377.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低44點；友邦（1299）跌1.06%，收報84.3元，拖低大市30點；建行（0939）跌1.04%，收報6.65元，拖低大市22點；匯控（0005）跌0.66%，收報60元，拖低大市18點。

武漢肺炎襲港憂慮，地產股下跌，恒地（0012）跌0.79%，收報37.75元；新地（0016）跌0.93%，收報117.4元；新世界發展（0017）跌1.12%，收報10.6元；長實集團（1113）跌1.44%，收報54.85元；信置（0083）跌0.53%，收報11.32元。商場股亦下跌，九龍倉置業（1997）跌3.22%，收報45.15元；領展（0823）跌0.73%，收報81.15元。

逆市上升藍籌僅7隻，除了3隻石油石化股之外，餘下分別為中人壽（2628）升1.63%，收報21.85元；金沙中國（1928）升1.3%，收報43元；港交所（0388）升0.75%，收報268.6元；萬洲（0288）升0.25%，收報8.17元。

傳美國曾阻止ASML向中國出售技術，與ASML有關的香港上市公司ASM太平洋（0522）跌1.9%，報109.9元。

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