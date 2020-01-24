【中美角力】傳美國曾阻止ASML向中國出售技術
文章日期：2020年1月6日 15:13
路透引述消息人士指，美國政府曾通過與荷蘭政府分享一份機密情報報告，推動阻止荷蘭晶片製造商ASML向中國出售技術。
知情人士指，有關行動由2018年荷蘭政府批准ASML出售機器予一名中國客戶所引起，美國探討了是否可以徹底阻止銷售，並與荷蘭官員舉行了至少四輪談判。
報道指，美國副國家安全顧問Charles Kupperman向荷蘭首相呂特（Mark Rutte）提供了有關中國收購ASML技術之影響的機密文件，不久後，荷蘭政府決定不續發ASML的出口許可證，相關機器尚未發貨。
呂特的發言人Ilse van Oevering、白宮拒絕對路透社置評。Kupperman沒有回覆路透社的置評請求。
與ASML有關的香港上市公司ASM太平洋（0522）現跌2.2%，報109.5元。
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