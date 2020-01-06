中東局勢持續緊張，銘基亞洲首席投資總監何如克認為，情況短期或難見改善，假如局勢使油價持續上升，將不利美國消費以至其他產業，短期內利淡市場。

他又認為，中美第二階段貿易談判兩大關鍵在於知識產權和科技上，而美國國內民主共和兩黨都視中國為威脅，料兩國會持續緊張關係。

何相信，中國仍有推出刺激經濟措施空間，最大風險是中央不把握優勢推出，又認為貿易戰對內地失業率影響不大，要使龐大製造業遷離內地有一定難度。

他料A股有可能重演去年強勁表現，料外資會續流入，而且如2017年內地刺激經濟後，企業盈利都有明顯提振，今年或重現。當中又相對看好消費股多於科技股，受內地中產人口上升，對高品質產品有需求所支持。

本港方面，他認為個別零售業公司短線受社會事件影響，但內地市場業務較大的公司，仍可望看高一線。他又指縱使港股市況波動，但估值吸引，仍提供吸引投資機會。

記者：王俊騏

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