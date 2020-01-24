美伊兩國衝突引發市場憂慮，加上武漢肺炎問題，港股低開125點後，最多曾跌274點，半日跌189點或0.67%，報28261點，成交金額473億元；國指跌33點或0.3%，報11219點。

美伊兩國衝突中海油（0883）升4.08%，收報13.78元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻29點；另外兩桶油亦上升，中石油（0857）升3.22%，收報4.17元；中石化（0386）升1.26%，收報4.83元。金股亦受惠向上，招金（1818）半日升3%，報9.25元。

武漢肺炎問題，本地地產、商場股下跌，九龍倉置業（1997）跌3.32%，收報45.1元，是跌幅最大的藍籌。恒地（0012）跌0.92%，收報37.7元；新地（0016）跌1.43%，收報116.8元；新世界發展（0017）跌1.68%，收報10.54元；長實集團（1113）跌1.62%，收報54.75元；信置（0083）跌0.7%，收報11.3元；領展（0823）跌0.98%，收報80.95元。港鐵（0066）跌0.44%，收報45.5元。

武漢肺炎問題亦拖累保險股，友邦（1299）跌1.41%，收報84元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低40點。

傳副總理劉鶴將率代表團下周一赴美簽署中美首階段貿易協議，但似乎受到美伊衝突影響，貿易股下跌，萬洲（0288）跌0.37%，收報8.12元；申洲國際（2313）跌1.32%，收報112元；創科實業（0669）跌1.39%，收報63.8元；瑞聲（2018）跌3.15%，收報64.6元；舜宇（2382）跌2.74%，收報131.5元。

中國銀保監會1月3日發布關於推動銀行業和保險業高質量發展的指導意見，提到要多渠道促進居民儲蓄有效轉化為資本市場長期資金。內險股向上，平保（2318）升0.21%，收報94.6元；中人壽（2628）升1.86%，收報21.9元。內銀股則下跌，工行（1398）跌1%，收報5.94元；建行（0939）跌1.04%，收報6.65元；交行（3328）跌0.54%，收報5.55元；中行（3988）跌0.89%，收報3.33元。

美伊衝突引發油價上升航空股下跌，南航（1055）半日跌4.6%，報5.13元；東航（0670）跌3.2%，報4.13元，國航（0753）跌3.9%，報7.78元。

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