財新公佈12月中國綜合PMI，增速較11月放緩，年底綜合產出指數從21個月高點（53.2）回落至52.6。

基本面數據顯示，製造業與服務業的生產經營活動繼續擴張，前者增速較後者更為顯著。製造業產出增速雖然放緩至3個月低點，但整體仍屬可觀。服務業經營活動整體增速雖然較11月份有所放緩，但仍屬強勁，中國通用服務業經營活動指數（經季節性調整）在12月份錄得52.5，較11月份的7個月高點（53.5）回落，亦遜預期的53.2。

財新智庫莫尼塔宏觀研究主管鍾正生指，服務業內需擴張更快。新業務指數進一步溫和回升，為近三個月最高；新出口業務指數則顯著回落，反映海外需求擴張有所放緩。服務業供給擴張相對落後。未完成業務指數再度回到榮枯線以上，服務供給落後於需求擴張；就業指數溫和回落，為7月以後最低，但仍處擴張區間。

12月財新綜合產出指數錄得52.6，從上月高點回落0.6個百分點，服務業和製造業擴張速度均有小幅減弱，但經濟總體上仍然延續了企穩勢頭。需求、就業、價格指數均溫和回落並保持在擴張區間，但企業信心指數仍然處於低位，預期的修復仍有難度，這也是製約經濟企穩的重要因素。近期中美達成第一階段貿易協議，應對企業信心修復有所助益，2020年中國經濟有望「開門紅」，但全年來看仍將受制於有限的終端需求。

其他報道：

【中國數據】12月綜合PMI回落

【港股開市】恒指低開125點 中海油升1.6% 招金升5.1%

【A股開市】滬深兩市低開 上證跌0.42%

【恢復運作】匯豐：旺角分行恢復正常服務

【開市焦點】憂慮中東局勢 美期、日韓股市下跌 港股ADR跌69點

【香港數據】12月PMI回升 第四季PMI見21年半低 反映GDP跌5%

【發展策略】新世界上半年內地銷售116億 大灣區是發展戰略