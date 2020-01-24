市場憂慮中東局勢，港股今早低開125點或0.44%，報28326點，成交金額13億元；國指今早低開43點或0.39%，報11210點。

中海油（0883）升1.66%，報13.46元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻11點；中海外（0688）跌1.5%，報29.5元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌0.88%，報84.45元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低25點。

美伊局勢引發油、金價上升。石油股方面，中石化（0386）升0.21%，報4.78元；中石油（0857）升1.24%，報4.09元；中海油（0883）升1.66%，報13.46元。招金礦業（1818）開市報9.44元，升5.1%。

新世界（0017）公布，上半年內地整體物業合同銷售總額約為116億元人民幣，已完成2020財政年度200億元銷售目標的57%。新世界發展無升跌，報10.72元。

華置（0127）公布，集團上市股本投資組合主要包括中國恒大（3333）股份，按恒大去年12月31日的收市價21.55元作初步評估，預期上財年公平值變動的累計未變現收益為50億元，較2018財年的66億元減少。華置開市報6.29元，無升跌。恒大開市報21.6元，跌0.9%。

中證監否認叫停滬倫通，留意華泰證券（6886）、港交所（0388）。華泰證券開市報13.72元，跌1%。港交所（0388）跌0.15%，報266.2元。

融創中國（1918）公布，集團12月份實現合同銷售金額556.4億元人民幣，按年增長25%。開市報47.6元，跌0.5%。

協同通信（1613）公布易主，前主席兼執董王浙安在1月3日辭任後，於同日收市後向公司執董兼行政總裁韓衛寧出售所持全部協同通信股權。開市報0.103元，無升跌。

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