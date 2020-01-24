【開市焦點】憂慮中東局勢 美期、日韓股市下跌 港股ADR跌69點
文章日期：2020年1月6日 09:04
美國殺死伊朗軍事將領，市場憂慮中東局勢趨緊或削弱全球經濟增長，美股三大指數期貨現時跌逾0.4%，而日、韓股市近跌近1%。港股ADR上周五跌69點或0.24%，報28382點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.38%，折合報381.53元；匯控（0005）跌0.13%，折合報60.32元；建行（0939）跌0.41%，折合報6.69元。
今日焦點股份可留意：
美伊局勢引發油、金價上升，留意相關油股及金股。
新世界（0017）公布，上半年內地整體物業合同銷售總額約為116億元人民幣，已完成2020財政年度200億元銷售目標的57%。
華置（0127）公布，集團上市股本投資組合主要包括中國恒大（3333）股份，按恒大去年12月31日的收市價21.55元作初步評估，預期上財年公平值變動的累計未變現收益為50億元，較2018財年的66億元減少。
中證監否認叫停滬倫通，留意華泰證券（6886）、港交所（0388）。
融創中國（1918）公布，集團12月份實現合同銷售金額556.4億元人民幣，按年增長25%。
協同通信（1613）公布易主，前主席兼執董王浙安在1月3日辭任後，於同日收市後向公司執董兼行政總裁韓衛寧出售所持全部協同通信股權。
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