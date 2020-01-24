IHS Markit公布12月香港採購經理指數(PMI)，由上月的38.5升至42.1，顯示私營經濟的景氣度跌幅已自7月份收窄，惟惡化程度仍然明顯。計及12月數據後，2019年第四季度的PMI平均值為40.0，乃21年半調查歷史以來的最低點。

IHS Markit 首席經濟師 Bernard Aw 表示，12月PMI數據顯示，企業繼續在政治危機的逆風前行，香港私營經濟在2019 年尾聲處於極度低迷。PMI第四季度平均值反映GDP下跌5%左右，而經濟衰退於2019年末季亦見加劇。鑑於目前還未有任何跡象顯示政治緊張局勢能於新一年度緩和，因此經濟能在彈指間好轉的希望就顯得渺茫。隨着新接訂單量於12月繼續萎縮，企業的營商信心仍處歷史低位；而在蒙陰的前景下，企業再度大幅縮減採購活動和庫存水平。

業者透露，示威活動於年底持續，企業繼續艱苦經營。12月的業務量大幅下跌，惟跌速已較11月放緩。

銷售市道於12月進一步轉差。調查數據顯示，新增業務量再度大幅下降，原因與政治風波和貿談緊張有關，但跌速已較上月回軟。企業12月從中國內地新接的訂單量已連跌20個月，緊縮率屬該項調查自2005年3月開展以來的高位。綜合而言，銷情下滑導致積壓工作水平進一步緊縮。

營商環境急轉直下，企業對未來一年的產出增長信心不大。產出預期指數雖然走出近期低點，但卻仍在該項調查自 2012 年4月開展以來的低位徘徊。業者的悲觀看法往往受政治危機的不確定因素所帶動。

由於看淡經營前景，企業進一步縮減採購活動與庫存水平；此兩者跌幅雖低於11月份的歷史高位，但整體仍然嚴峻。