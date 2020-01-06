港股上周五升至高位受阻，中東地緣局勢緊張，是觸發回吐其一原因。事實上，過去一個月恒指升超過一成，出現調整也屬正常，借勢回調正好考驗市場強度。目前焦點仍離不開極度強勢或走出谷底的落後股。

恒指上周二小回至28123點回升，周五曾高見28883點向下，收報28451點，全周升226點或0.80%；國指升0.53%。上周五成交979億元，高於60天平均兩成半。恒生綜合中型股、小型股指數上周分別升2.72%、2.77%，中小型股表現強勁。

恒指強勢攀升格局未變

日前提到，恒指周線圖升穿下降旗形（見圖），解除尋底威脅，短線向上約兩萬九或每千點有阻力；日線圖看，上周四亦突破旗形向上，周五逼近兩萬九掉頭回落，險守前旗形頂部，短線或頂部穿梭，守住關鍵兩萬八水平，強勢攀升格局未變。

趨勢寬度也處於強勢，支撐中線表現，並留意轉角信號。恒指國指成份股高於20天線比例高企於八成超買水平，高於50天線比例也出現超買，對上一次已經是去年2月，當時市况持續向好至4月。

不過當高於50天線比例失守八成水平，強度減退，或有較深調整。

大市方面，據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率43比57，升逾3%佔上升股份一成半，跌逾3%佔半成多；不少股份保持升幅收市，買盤動力偏強。至於本報數據庫追蹤的30個行業，周五有四成上升，教育升逾2%表現較突出；能源及相關升逾1%。內房及物管跌1%多已經是最差，整體變化不大。

中線市寬高企超買水平

政局緊張，石油及金礦股做好，山東黃金（1787）、招金（1818）、中石油（0857）、中海油服（2883）買盤積極，除中海油服長期強勢，其他都易受商品價格左右，中石油更處於長期跌勢，相當難炒作，短線料於4.3元料有阻力。

內房股周五出現回吐，極強勢的電子部件股卻繼續抽升，比亞迪電子（0285）急升，但藍籌舜宇（2382）、瑞聲（2018）先高後低，行業調整壓力不輕，高追要審慎。

相反丘鈦（1478）早前已調整，並於12.5元初步有支持，可小注，低收 12 元先行止蝕。

快速發展惹憧憬 九毛九不妨認購

市場另一焦點，經營中國西北菜「九毛九」品牌及招牌菜酸菜魚「太二」品牌的中餐廳九毛九（9922）正在招股，認購反應火熱，連帶中餐股海底撈（6862）、呷哺呷哺（0520）也受捧。2019年倍升的海底撈，升至39元高位，回調兩成初見支持，目前反彈，尚未確認調整已完成。

呷哺呷哺則是另一走勢，去年反覆下跌處於劣勢，近兩周反彈，上望10.5元、11.3元阻力。九毛九的品牌於內地受歡迎，擴張複製及快速發展的業務模式值得憧憬，可以認購。

[劉思明 數據尋寶]