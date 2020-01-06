受到中東緊張局勢影響，港股高開後倒跌，歐美股市更是大跌。市場反應劇烈，主因並非消息本身，而是累積升幅頗大，基金經理現金水平都偏低，消息引發避險時，會一下子出現買盤和沽盤失衡的情况。究竟美伊衝突會否進一步升級，甚至演變成中東戰事，投資者只能靠估，但筆者傾向股市在高位整固一段時間，不會出現雙位數字的跌幅，跌超過5%的可能性也有限。

美國承認炸死伊朗革命衛隊中的精銳部隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼，消息震撼全球及金融市場。聖城旅就是伊朗的海外部隊，大舉參與支持阿薩德的敘利亞內戰、在伊拉克首都巴格達幾乎被ISIS攻下時又及時組織民兵死守，最後更大舉反攻，甚至也門境內的胡塞武裝組織，都與聖城旅有千絲萬縷關係。特朗普上台後，希望從中東抽身，將焦點投放在亞太地區與中國對抗，聖城旅也把握機會在區內組織什葉派民兵，大幅提高在區內的影響力，成為美國的眼中釘。

蘇萊曼尼是最具實力和威望的軍官，亦是伊朗最高精神領袖哈梅內伊的頭號心腹愛將。他被炸死後，哈梅內伊更史無前例地親自主持最高國安會議，揚言會嚴厲報復，美國也立即宣布從伊拉克緊級撤僑，並且派兵前往科威特加強戰鬥力。從姿態上看，局勢有點劍拔弩張，但國務卿蓬佩奧稱美國是希望局勢降溫，伊朗外長也表示會從國際層面上採取法律措施，要求美國對暗殺負責，言詞也轉趨溫和。退一步看，始終美國是在伊拉克境內下手，說不上侵略伊朗，就算軍事報復也只能是襲擊中東地區的美軍和美國設施，若說會演變成第3次世界大戰，似乎有點誇張。

市場反應劇烈，主因是投資者持倉水平極高。美銀美林在12月上旬做的基金經理調查，受訪者現金水平當時已急降至4.2%，大家都擔心錯過股市升浪而衝入市場。經過過去兩周的大升市，現金水平說不定已跌至4%，而3.5%就是過熱，快將見頂。與此同時又對指數潛在升幅看法保守，例如標普500指數目標僅為3333點，大家都抱着賺埋最後一轉的心態。持倉水平高，本來就容易令避險時沽壓和買盤失衡，跌勢凌厲，心理上又不是特別看好後市，加上有2018年年初暴跌的陰影，本周大市仍會較為波動。

但支持大市的因素其實沒有變。例如央行放水、中國經濟回暖、中美關係緩和等。除非中東局勢緊張，導致油價失控地升至90美元甚至100美元，通脹升溫限制了央行放水，否則今次應該是一次小調整，跌幅約3%，超過5%的機會相對有限。從美股周五表現來看，金礦股衝高後明顯回落，能源及相關股份亦如是，高啤打的軟件股也不差，投資者並不恐慌，市况更大可能是維持整固，炒作則板塊輪動，買入後持有的投資者較難找到機會，但適合短線交易。

本地電訊股可追落後

上周五推介的航空股因油價抽升而大跌，但要留意，石油需求今年估計升100萬桶，但目前閒置產能就已達300萬桶，如沒有地緣政治風險，大勢應向下。趁油價升、航空股跌，筆者傾向逢低吸納，但前提是能接受股價波動。另一個大落後、可能留意的板塊是本地電訊股。這個板塊長跌長有，就像中資電訊股一樣，投資5G但又未必能推高ARPU，隨時影響現金流和派息。但股價大幅下跌過後，估值已就不利因素作出反映，從股價來看，就算是最弱勢的數碼通（0315）也開始止跌。筆者認為首選是香港電訊（6823），流動電訊只是業務一部分，寬頻及固網則提供穩定現金流，股價回落後，股息率已升至6.5厘貼近多年高位，適合對於收息股情有獨鍾的投資者。

[張兆聰 還看今朝]