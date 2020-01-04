美國空襲殺死伊朗聖城旅指揮官，加上12月美國供應管理協會製造業指數跌至逾10年新低，令美股三大指數從歷史高位回吐，道指下跌233點或0.81%，報28634點，標普500指數下跌23點或0.71%，報3234點，納指下跌71點或0.79%，報9020點。

綜合全周，道指下跌0.04%，標普500指數下跌0.17%，結束連升五周，納指上升0.16%。

12月美國供應管理協會製造業指數報47.2點，低於市場預期的49點，就業分項指數報45.1，為2016年1月以來最低，新訂單分項指數報46.8，為2009年4月以來最低。Robert W. Baird市場策略師Michael Antonelli表示，製造業進一步疲化，地緣政治有摩擦，均建基在市場已經超買的情况。

市場虛報美國駐伊拉克軍事基地遭襲，美股繼續下跌，在標普500指數的11個主要行業，只有防守性的房地產和公用事業收高。不過軍工股急升，格魯曼（Northrop Grumman）上升5.4%，洛歇馬丁上漲3.6%。Vantagepoint investment Advisers首席投資總監Wayne Wicker認為，從過去20年觀察，空襲帶來的市場動蕩可能只是短暫性。