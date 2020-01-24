【新股情報】九毛九孖展317億 新石超購589倍暫稱王
文章日期：2020年1月3日 18:57
截至今日有19隻主板新股正招股，以孖展情況而言，投資者最心水的屬餐飲股九毛九（9922）、影視股新石文化（1740）及廣告營銷股艾德韋宣（9919）。本報統計5間券商資料，主打酸菜魚店「太二」的九毛九錄得306.6億元孖展額。第一上海則透露，孖展持續「加碼」，早前10億元的額度已經「借爆」。綜合資料，九毛九招股4日，券商至少錄得約317億元孖展，對比其約2.2億元公開發售集資額，相當於已超購143.9倍。該股孖展將於下周二（1月7日）截止，即仍有增長空間。
超購倍數最多新股則意外成為影視股新石文化，據統計，該股同為招股第4日，錄得108.9億元孖展，其中額度較大券商，包括耀才借出30億元，輝立借出56億元，信誠借出15億元。新石文化規模細小，公開發售集資額僅1850萬元，相當於已超購588.5倍，遠遠超過同期其他小型新股。根據招股書披露，公司今年下半年計劃播一部革命劇，明年將首播3部電視劇，類型包含革命、家庭倫理及傳奇。
獲劉嘉玲捧場的艾德韋宣則錄得11.94億元孖展，該股公開發售集資額4680萬元，相當於超購25.5倍。
記者：馬迪帆
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