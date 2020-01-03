【寄望今年】大摩唱好港交所 料今年日成交反彈至1100億
文章日期：2020年1月3日 17:46
摩根士丹利發布報告，料港股今年成交將錄得強勁表現，遂將港交所（0388）目標價由280元上調至310元，評級維持為「增持」 。大摩認為，交投上升主要原因有二，一是阿里巴巴（9988）上市後，港股總市值大幅上升，二是料新經濟公司可帶動港股換手率（trading velocity）。大摩指，截至去年底，在交易所上市的港股公司市值總計達38萬億元，較年中平均值升16%。大摩又指，若未來更多內地科技股來港作第一或第二上市，市場換手率亦會轉強。
報告顯示，不計互聯互通機制成交，去年港交所日均成交量僅錄得770億元，較2018年跌近兩成。大摩分析，交投乃跟隨換手率同步下跌，因2019年港股換手率平均僅有66%，2018年則高達81%。大摩認為，不計互聯互通，預計今年交易所日均交投可顯著反彈至970億元。若計及北水，日均成交更可達1100億元。
大摩分析，科技及新經濟股票往往換手率更高，隨著更多不同投票權（WVR）架構公司在港上市，相信港股整體換手率將上升。根據大摩報告，港股平均換手率僅有56%，但阿里換手率高達125%，而排名前10的內地在美預托證券（ADR）換手率更高達131%。而自阿里上市後，WVR公司明顯成為交投重心。大摩報告顯示，於去年12月，阿里巴巴、美團（3690）及小米（1810）3家WVR公司，已經佔據交易所9%的成交量。
其他報道：