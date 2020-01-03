花旗發表新的研究報告指，展望2020年其對香港的零售業持樂觀看法，預期當社會不穩情況回穩，香港的零售業經營有望改善，並自2020年8月起轉為正面。同時其亦對香港的發展商持樂觀看法，預期樓市會自今年2月起回升，全年估計上升5至10%。今年上半年樓市有機會到達谷底，將成為往後升市的催化劑。零售業主及發展商的估值，亦處於近期低位。

不過，該行對寫字樓市場方面持悲觀的看法，特別是中環的寫字樓而言。該行形容，現時寫字樓市場已到2年的下行周期早段。該行給予新鴻基地產（0016）、新世界（0017）、九倉置業（1997）及恒隆地產（0101）「首選買入」（Top Buy）評級。同時其亦將希慎（0014）的評級由中性調升至買入，但是會給予置地控股首選沽售評級。

該行指出，香港的私人樓住宅需求將會隨著放寬貸款價值比率的因素帶動下，會帶動6.6萬個私人住宅單位需求，令置業率返回70%，並估計潛在買家達53萬個。同時其預期住宅供應在2020至2022年仍然出現5.3萬個單位短缺，加上較少土地供應下，發展商又在此前促售貨尾多於補充貨源下，定價會較進取。考慮到每年2月份的樓市銷售高峰期重臨，及預期過去6個月的樓市調整期會在今年2月及3月結束，甚至預期政府會進一步撤辣，例如在樓市跌價逾10%後有機會撤減15%印花稅徵稅。

在零售物業方面，該行稱，香港受到社會不穩及人民幣轉弱影響，令去年8月至11月的零售表現達到最差水平，隨著情況轉穩，其預計零售業自1月份之後會有所改善，並估到到8月份零售業會回復正數，最終令零售業業主受惠。但是若社會不穩持續升溫，甚至中美貿易戰出現比預期為差的情況，以及加息等因素，仍會為地產市場帶來風險。

記者：陳偉燊

其他報道：

【反修例風波】匯豐即曰起調整部分ATM及理財易中心服務時間

【大行點睇】花旗上調恒隆地產至「首選買入」 目標價升31%

【十連跌】港11月零售跌23.6% 歷來第二大跌幅