花旗發表研究報告指，自其於2013年7月給予恒隆地產（0101）「沽售」的評級後，留意到該股正給予投資者更實質及前景可視的故事，並指該股會成為削減進口關稅後內地催谷內需的主要受惠者，其更幾乎唯一在內地專攻高檔零售的股份，加上內地的租務增長遠超過2020年度的利息開支，有望驅動較預期為早的每股派息增長。現行該股的資產淨值折讓水平，給予股息率高達4.4厘回報下，因此該行將恒隆地產的評級上調至「首選買入」(Top Buy)，同時將目標價由16.1元，調升至21.1元，升幅31.06%。

該行又指，恒隆的資產淨值折讓可以由原先的50%，降至35%。其引述Bain & Co.的數據顯示，內地在岸的高檔零售市場在2017及2018年分別按年增長20%，達到1700億元人民幣。但是這只相當於內地市場的高檔總消費27%而已，餘下73%消費仍在境外進行。隨著內地降低進口關稅，加強海關檢查，及進行價格調整下，預期會將高檔消費引流回到內地在岸進行。該行相信，在這個趨勢下，將支持恒隆地產未來幾年的現行租金按年提升10%。

同時，由於恒隆地產未來共有4個來自武漢、無錫、瀋陽及昆明項目，樓面共達40萬平方米的內地服務式住宅應市及推出發售，花旗相信，這將有助該股自2021年起降低淨債務水平，及給予動力提升每股派息。基於新的假設，包括該集團今年在港的新住宅、寫字樓及零售項目在內，其將2019至2021年每股盈利預測由原來調低8.6%，提升至正數8.1%增長，按2020年預估的每股資產淨值提升8%至32.46元計，其亦相應提高每股目標價21.1元。

記者：陳偉燊

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