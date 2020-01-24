星火同盟6000萬資金無法提取，匯豐近日成為示威目標。匯豐宣布由即日起調整旗下部分自動櫃員機及理財易中心的服務時間，每逢星期五、六、日、公眾假期前夕及公眾假期，部分自動櫃員機及理財易中心會於晚上8時至翌日上午6時暫停服務，直至另行通知。分行網絡的服務時間則維持不變。

受影響自動櫃員機及理財易中心如下：

港島：德輔道中分行自動櫃員機、德輔道西分行自動櫃員機、北角理財易中心、惠安苑理財易中心、太古城中心理財易中心

九龍：彌敦道238號理財易中心、淘大商場理財易中心、漢口道理財易中心、尖沙咀理財易中心

新界：沙田廣場理財易中心、好運中心理財易中心、大埔理財易中心、荃新天地理財易中心、葵芳理財易中心、屯門市廣場理財易中心、元朗理財易中心

中環理財易中心每日晚上8時至翌日上午6時暫停服務，上水中心理財易中心明日（4日）晚上8時起暫停服務，下周一（6日）上午6時恢復營業。

匯豐稱，預防措施旨在保障使用本行銀行服務客戶的安全。客戶可以前往其他鄰近自助銀行服務終端機，或使用本行的網上理財、流動理財、電話理財繼續機辦理銀行業務。

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