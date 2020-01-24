隔晚美股三大指數在今年首個交易日創新高，帶動港股今早第二日高開，並一度創近半新高，不過中東政治地緣局勢升溫，拖累港股由升轉跌，午後表現牛皮。

恒指今早高開284點，早段一度高見28883點，最多升339點，創去年7月初高位，其後升幅逐步收窄並倒跌，午後低見28428，點多跌115點，之後大部分時間於28500點之下徘徊，全日收報28451點，下跌92點或0.32%，成交金額978億元，較上日增加7.72%；國指跌67點或0.59%，報11253點。

總結一周，港股僅得3日半的個交易日，恒指全周累升226點或0.8%，國指累升59點或0.53%。

恒隆地產（0101）升4.98%，收報18.14元，是升幅最大的藍籌；瑞聲（2018）跌4.71%，收報66.7元，是跌幅最大的藍籌。 大摩料今年港股成交量表現強勁，升港交所（0388）目標價，港交所升2.38%，收報266.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻22點； 建行（0939）跌1.18%，收報6.72元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低26點。

騰訊（0700）曾高見390元，全日升0.16%，收報383元。昨日領漲的友邦（1299）升0.59%，收報85.2元。

美軍空襲伊拉克首都巴格達國際機場，中東政治局勢緊張，刺激石油石化股做好。「三桶油」升幅介1.49%至2.8%。MI能源（1555）升9.74%，收報0.124元；華油能源（1251）升8.22%，收報0.79元；中石化油服（1033）升4.44%，收報0.94元。

金礦股也受帶動，靈寶（3330）升5.88%，收報1.26元；山東黃金（1787）升5.41%，收報19.1元；招金（1818）升5.03%，收報8.98元。

天風國際發表研究報告，預期比亞迪電子（0285）可能在今年取代廣達，成為蘋果iPod Touch獨家組裝供貨商，並取得最少一成至兩成以上的iPod組裝訂單。消息刺激比亞迪電子股價，高見17.96元，急升15.13%，全日升10.64%，收報17.26元。其他手機設備股，丘鈦（1478）挫3.86%，收報12.96元；舜宇（2382）跌2.73%，收報135.2元。

阿里巴巴（9988）早段再創新高，高見215元，最多升2.38%，其後無以為繼，全日收報212元，升0.95%。

國際航空專業評鑑網站AirlineRatings.com日前選出2020全球20間最安全航空公司，國泰（0293）排第9，國泰全日跌0.35%，收報11.4元。

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