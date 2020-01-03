【十連跌】港11月零售跌23.6% 歷來第二大跌幅
文章日期：2020年1月3日 16:36
香港零售銷售連跌10個月，政府統計處公布，本港2019年11月零售總銷貨價值估計為300億元，按年跌23.6%，較10月的24.4%跌幅收窄0.8個百分點，並略少過市場預期跌幅。與2018年同期比較，2019年首11個月的零售業總銷貨價值跌10.3%。扣除期間價格變動後，11月零售業總銷貨數量的臨時估計按年跌25.4%，首11個月計則跌11.4%。
分類產品方面，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌43.5%，藥物及化妝品按年跌33.4%，服裝跌31.9%；電器及其他未分類耐用消費品跌18.6%，百貨公司亦跌32.9%。民生消費方面，食品、酒類飲品及煙草（超級市場除外）跌11%，其他未分類食品跌20.7%，超級市場仍有升幅，按年升2.6%，新鮮蔬果升9.5%，新鮮或急凍魚類及禽畜肉類亦升7.4%。
政府發言人表示，零售業銷售11月繼續大幅下滑，原因是本地社會事件變得「極度暴力」，對與旅遊及消費相關的活動構成非常嚴重干擾，並進一步打擊消費氣氛。發言人續指，零售業的短期前景繼續取決於本地社會事件如何發展，因此停止暴力行為，恢復社會秩序，對零售業以至整體經濟的復蘇至為重要。
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