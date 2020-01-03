踏入2020年，一眾電訊商密鑼緊鼓在今年推出5G服務，香港電訊（6823）今日首先出招，推出三星5G手機升級計劃。新上台或續約的csl或1010客戶即日起至2月28日，選購12GB以上的三星Galaxy Note10+買機上台服務計劃，只需一次性繳付100元，便可購買三星5G手機升級計劃，日後推出5G服務時，可升級至指定5G服務計劃，並可享原價回收Galaxy Note10+，再升級購買三星全港首部5G手機。惟csl未有透露5G確實時間表，csl會因應市場及裝置的供應情況公佈推出時間。

今次5G 手機升級計劃適用於csl及1010數據用量達12GB以上的三星Galaxy Note10+買機上台計劃，連同增值費及行政費，csl及1010月費至少為605元及666元，合約期為24個月，計劃須額外繳付100 元選購5G手機升級計劃，意味合約期總支出14620元。

值得留意是，三星Galaxy Note10+買機上台服務計劃，其流動數據仍然是使用4.5G網絡。而今次5G手機升級計劃下，日後客戶可升級指定三星香港5G手機，並可享原價回收Galaxy Note10+，及重新簽訂月費不低於原有服務計劃的指定5G流動電話服務計劃，並簽訂指定承諾期及選用指定增值服務。

記者：李哲毅

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