繼奢侈品牌PRADA有意於今年關閉位於銅鑼灣羅素街的旗艦店後，據《南華早報》引述消息指，一直不停擴張的全球最大奢侈品牌之一的LVMH旗下Louis Vuitton（LV），由於業主九龍倉置業（1997）拒絕為品牌位於銅鑼灣時代廣場2樓的分店減租後，正計劃關閉該分店，亦是自去年6月本港社會事件以來，集團首次關店。

據集團官網，目前LV於本港擁有八間分店，單在銅鑼灣已有兩間分店，分別位於利園商場及時代廣場。而集團早前則公布計劃在2021年於香港國際機場開設第九間分店。

報道指出，由於本港是自由港，免關稅下具有價格優勢，能吸引大量內地旅客，故LV亦一如其他奢侈品同行，在本港大規模布局。然而，現時示威趨向暴力及反對中國情緒上升，就連操普通話人士亦受到襲擊，與中國有關的商店亦一再受破壞，內地旅客避免來港，在11月份訪港旅客僅得265萬人次，跌幅高達56%。

加上本港零售額亦暴跌，包括Moncler、Gucci及Salvatore Ferragamo等奢侈品牌業績報告亦表示，在截至去年9月底的第三季中，本港銷售額下降最多45%，而同期LVMH本港銷售額亦下跌25%。

報導又提到，為了應對過度擴張且表現差勁的本港零售網絡，LVMH已暫時將部分銷售人員重新分配到內地分店，因為許多以往來港的消費者現時改在中國消費。

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