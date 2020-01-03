隔晚美股在今年首個交易日創新高，帶動港股今早第二日高開，並一度創近半新高，不過，中東地緣政治局勢升溫，拖累港股倒跌。

恒指港股今早高開284點，甫開後高見28883點，最多升339點，創去年7月初高位後，升幅逐步收窄，上午10時40分左右，大市倒跌，一度跌近100點，低見28444點，半日收報28495點，下跌48點或0.17%，成交金額615億元；國指跌29點或0.26%，報11291點。

恒隆地產（0101）升4.4%，收報18.04元，是升幅最大的藍籌；旺旺（0151）跌3.39%，收報7.12元，是跌幅最大的藍籌。港交所（0388）升2.84%，收報267.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻26點；建行（0939）跌1.03%，收報6.73元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低22點。

騰訊（0700）升0.37%，收報383.8元；昨日領漲大市的友邦（1299）升0.41%，收報85.05元。

阿里巴巴（9988）再創新高，高見215元，最多升2.38%，半日收報213元，升1.43%。

內房股陸續公布去年全年成績表，碧桂園（2007）跌2.33%，收報12.58元；中海外（0688）跌2.28%，收報30元；潤地（1109）跌1.78%，收報38.7元。

美軍空襲伊拉克首都巴格達國際機場，中東政治局勢緊張，刺激石油股做好，中石油（0857）升3.31%，收報4.06元；中海油（0883）升2.77%，收報13.34元；中石化（0386）升2.55%，收報4.82元。

金礦股也受帶動，靈寶（3330）升6.72%，收報1.27元；山東黃金（1787）升6.51%，收報19.3元；招金（1818）升4.56%，收報8.94元。

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