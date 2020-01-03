澳門籌設人民幣計價證券交易所的消息沸沸揚揚，據《信報》引述消息人士報道，港燈（2638）行政總裁尹志田上月曾致函澳門新任特首賀一誠，明言若澳門落實成立證券交易所，相信港燈為合適在當地掛牌的企業。文章又引述信函內容，指港燈隸屬長江集團，長和系主席李澤鉅已知悉港燈擬在澳門上市的意向，對此亦表示大力支持。

市場一直關注澳門證券交易所成立對本港國際金融中心地位的影響。今次是首次有上市公司表態支持澳門交易所成立。據指，尹志田在去年聖誕假期前去信賀一誠，表示對澳門成立證券交易所的方案深感興趣，認為以港燈的規模、收入、股息分派，以及在公共事業範疇的經營歷史，港燈適合在當地交易所申請上市。

報道提到，澳門向來以博彩業主導，博彩業更佔當地生產總值高達50.5%，與金融相關的銀行保險業只佔6.6%。不過中央政府早前連環出招支持澳門把經濟發展多元化，包括提高澳門居民每日跨境滙款人民幣上限，並把澳門納入保險資金境外可投資地區等。

雖然東風已吹，《路透》早前更報導指國家主席習近平上月到澳門出席慶回歸及政府就職典禮時，將公布支持澳門金融發展政策，包括建立以人民幣計價的交易所。不過最終未有如預期般公布各項政策。

其後澳門新任特首賀一誠回應，無聽過相關消息，「禮包來說大家見仁見智，主席今早講話中，對我們在橫琴的發展已經有很清晰的定位。」他又提到現時澳門未有證券行業發展及法律基礎亦未完善，建立外界所指的金融中心，要加快相關的法例修訂工作。

文章又提到，以往賀一誠曾提到，英國、美國、新加坡及香港等全球金融中心均採用「普通法」，「搞金融普通法是強項，成文法是弱的，因為好多事情未能預測，不能將許多未知數放入我們的法律內……除非日日改法律，否則無法配合市場發展。」加上金融相關法例如稅法、《基金法》及信託法等都是空白，「必須要有法，不然誰來投資？」

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