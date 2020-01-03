【股份異動】中東地緣局勢升溫 油金股急升
文章日期：2020年1月3日 11:51
中東地緣局勢急劇升溫，美軍空襲伊拉克首都巴格達國際機場(Baghdad International Airport)，刺激油價在亞洲交易時段急升。倫敦布蘭特期油現升2.81%，報69.1元；紐約期油現升2.65%，報62.8元。
外電消息指，伊朗革命衛隊聖城軍指揮官蘇萊馬尼(Qassem Soleimani)、伊拉克民兵領袖穆漢迪斯(Abu Mahdi al-Muhandis)在是次空襲中喪生。
在港上市的石油石化股急升，「三桶油」升幅介乎2.55%至3.56%，中石化油服（1033）更升5.56%，現報0.95元；宏華（0196）升3.45%，報0.6元；中海油服（2883）升2.48%，報12.42元；上石化（0338）升2.08%，報2.45元。昆侖能源（0135）報7.04元，暫無升跌。
另外，避險情緒上升，亞洲時段金價升穿1530美元及1540美元關口，現報1541.1美元，升0.85%。金礦股普遍上升，山東黃金（1787）飈升6.84%，現報19.36元；靈寶黃金（3330）飈升5.88%，現報1.26元；招金（1818）升4.91%，報8.97元；紫金（2899）升1.75%，報4.07元。
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