人行於元旦日宣布，下周一（6日）將下調金融機構存款準備金率0.5個百分點。

人行調查統計司司長阮健弘等撰文指，法定存款準備金率的調整不代表貨幣政策立場變化，其主要目的在於提高流動性供給的普惠性，增強流動性的穩定性，降低融資成本以及流動性調節的操作成本；而從國際比較看，目前中國法定沉積準備金率仍較高，具有穿透的調整空間，可操作性替代。

文章又指，應客觀看待命法定準備的金率階段政策工具，法定存款準備金率作為流動性調節工具，其使用情況要與其他政策工具相配合，必須要與流動性需求相適應，不能僅通過法定存款準備金率的調整來判斷貨幣政策的「鬆」與「緊」。

文章稱，長期綜合運用多種政策工具調節流動性，目的是發揮金融輸血造血功能，為實體經濟健康發展提供便利的流動性。

阮健弘又提到，從國際比較看，目前中國法定存款準備金率仍較高，具有突破的調整空間，可操作性轉移。未來中國可在「三檔兩優」的存款準備金制度框架下調整優化法定準備準備金率，綜合運用其他貨幣政策工具，為實體經濟提供長期，穩定的流動性。

文章強調，目前不適宜用重大擴展表的方式提供流動性。流動性調節政策工具選擇不存在固定的範式，要結合中央銀行資產負債表的特徵和經濟發展對流動性的需求選擇最適宜的政策工具。根據中國的資產資產規模擴展，進一步調整資產負債表在操作頻率方面存在一定的約束，目前通過調整法定存款準備金率調節流動性是合適的選擇。