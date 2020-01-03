香港銀行學會宣布，6家虛擬銀行正式成為學會的機構會員，是次為學會首次邀請虛擬銀行加入成為會員，分別是天星銀行（小米（1810）與尚乘合資）、富融銀行（騰訊（0700） 、港交所（0388）、工銀亞洲等合資）、Livi VB Limited（中銀香港（2388）、京東數科、怡和集團合資）、平安壹賬通銀行、SC Digital Solutions Limited（渣打香港、電訊盈科（0008）、香港電訊（6823）及攜程金融合資）和WeLab Bank Limited。

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗對迎虛擬銀行正式加入成為學會的機構會員表示歡迎。她表示，目前一共擁有103個機構會員及關聯成員，個人會員數目逾6000人，隨著香港金融科技迅速發展，相信來自虛擬銀行和金融科技機構的會員佔比將於未來進一步提升。

梁嘉麗續指，學會將進一步加強對本地金融科技發展的支持，隨着粵港澳大灣區的金融科技行業不斷發展，學會將繼續通過各項專業培訓課程，提升業界「跨地域」和「跨領域」的金融和市場知識，推動區內人才交流和專業資格互認，鼓勵業界多參與金融科技及創新的相關培訓，協助從業員提升競爭力。

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