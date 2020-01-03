中國財政部表示，目前已有富邦華一銀行、東亞（0023）、德意志銀行等多間外資銀行加入地方政府債券承銷團，財政部將繼續積極穩妥推進政府債券市場對外開放。

財政部在網站發新聞稿指出，當局積極指導各地財政部門修改完善地方政府債券承銷團組建辦法，放開外商獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行(統稱外資銀行)加入地方政府債券承銷團的資格限制，按程序吸收外資銀行加入承銷團。

財政部稱，外資銀行加入地方政府債券承銷團，有利於拓寬發行渠道，促進地方政府債券投資主體多元化，保障地方政府債券發行工作長期可持續，也有利於擴大政府債券市場對外開放，助推人民幣國際化，提高中國債券市場的國際影響力。

2019年共發行4.36萬億元人民幣地方債券，平均發行期限10.3年，同比增加4.1年，但平均發行利率同比降低42個基點至3.47%，較國債收益率平均上浮27個基點，不同地區有所分化，個別地區與國債的利差超過60個基點。

2020年第一個工作日，中國史上年度最早地方債啟動發行，當日招標的河南和四川多期地方債，中標利率全部落在指導區間下限，在總發行量不小的情況下，投標倍數均在10倍及以上，最高超過27倍。

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