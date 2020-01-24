做生意變得政治化，一些被示威者視為「裝修」、罷食、罷買的品牌，已悄悄在痛定思痛，或者掙扎求變，把品牌形象、生意模式調整，以迎接政治主導營商大環境。

先講講優品360（2360），根據其11個月發佈的數字，102間分店中有逾70間受到超過180次的破壞，而為了應對這次危機，這間公司的反應也算比較快，過去幾個月不斷發聲明解畫，還試過公開屯門分店閉路電視畫面，就連本來作風比較低調的老闆林子峰，也頻頻出來接受訪問，還支持成立獨立調查委員會。

按目測判斷，光顧優品360的人數悄悄回升，但這間公司似乎還是加快求變，先在澳門開分店，再在深圳成立外商獨資企業並計劃於2020年3月後，在內地開設首家分店（反送中運動前360年報已經有提研究回內地開分店），雙管齊下。

至於另一間被重點狙擊的美心，則被創辦人後代伍淑清害得雞毛鴨血，雖然她只佔很少部份的美心股份，但傳媒和公眾仍稱她為「美心集團太子女」，11月中傳出消息指旗下71間商店受到影響而暫停營業，其中包括美心西餅、美心MX、東海堂、Simply Life等，當中有10間分店更無限期停業。

美心集團的打法是死守為上，講的不只是在分店外加設鋁板、鐵板，而是公司澄清次數寥寥可數，只在9月澄清伍淑清沒參與管理，但迅速就被David Webb踢爆伍淑清間接從美心得益，有本地傳媒統計，她每年收息有457.6萬元，伍氏家族更通過美心母企「香港食品有限公司」每年收取可觀的管理收入。

美心表面上上似乎無意反擊，但據了解公司就背後在努力拓展B2B業務，把產品white list化，直接供應unbranded產品予其他品牌，畢竟在B2B層面不會像B2C般敏感，公眾要追查甚麼企業向美心訂購產品也絕非易事。

香港政府、內地媒體多次攻擊黃色經濟圈，說穿了就是欲蓋彌彰，甚至幫倒忙，但歸根究底最終能否取得成功，還是取決於覆蓋經濟環節和規模，本欄認為黃色經濟圈最重要是要有「北水南調」的思維，一邊有技巧地賺取北水，一邊回饋香港，讓中共對香港永遠欲罷不能。

大灣區國舅

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