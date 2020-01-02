【月度數據】富力上月合約銷售額升4% 恒大今年目標6500億人幣
文章日期：2020年1月2日 16:48
多間內房股公布去年12月及全年營運數據。
恒大（3333）公布，去年全年合約銷售金額約為6010.6億元(人民幣．下同)，全年合約銷售面積5846.3萬平方米，全年合約銷售均價為每平方米10281元。
集團2020年的合約銷售目標為6500億元。
富力地產（2777）公布，去年12月合約銷售總金額178.5億元，銷售面積133.96萬平方米，分別按月上升30%和5%，以及按年上升4%和7%。
去年全年合約銷售金額1381.9億元，銷售面積達約1254.76萬平方米，分別較去年同期上升5%和23%。
中國奧園（3883）去年12月合同銷售金額167.9億元。去年全年合同銷售額累計1180.6億元，按年增長29%。
美的置業（3990）去年全年合同銷售金額1012.3億元，按年增長28.1%，已售建築面積約1002.3萬平方米，按年增長26.8%。
恒大全日收報22.2元，升2.78%；富力收報15.18元，升5.56%；奧園收報12.9元，升1.58%；美的置業收報24.55元，升2.72%。
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