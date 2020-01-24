中美貿易將簽署首階段協議、人行降準，恒指高開59點後反覆向上，競價時段後以最高位收市，收市升353點或1.25%，報28543點，成交金額908億元，較上日增加87.63%，是2019年12月20日934.19億元成交後最多；國指升152點或1.37%，報11320點。

大行唱好賭股將現轉折點，銀娛（0027）升5.75%，收報60.7元，是升幅最大的藍籌，金沙中國（1928）升2.64%，收報42.75元。

總理李克強表示，要加快推進保險市場對外開放，友邦（1299）升3.55%，收報84.7元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻96點。其他內險股在A股向上支持下亦跟升，平保（2318）升1.68%，收報93.65元；中人壽（2628）升1.62%，收報22元。

周末再現警民衝突，九龍倉置業（1997）跌1.37%，收報46.9元，是跌幅最大的藍籌；新地（0016）跌0.67%，收報118.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點。港鐵（0066）跌0.33%，收報45.9元。

人行周末宣布降準，內銀股方面，工行（1398）升0.83%，收報6.05元；建行（0939）升1.04%，收報6.8元；交行（3328）升1.26%，收報5.61元；中行（3988）升1.2%，收報3.37元。

人行宣布降準後，兩間大行齊齊唱好內房。內房股向上，潤地（1109）升1.55%，收報39.4元；碧桂園（2007）升3.21%，收報12.88元；中海外（0688）升1.15%，收報30.7元。三隻藍籌內房，連同融創（1918）、時代中國（1233）、旭輝（0884）、萬科（2202）、世茂（0813）、綠城中國（3900）、龍湖（0960）、奧園（3883）、合景泰富（1813）、中海宏洋（0081）齊創52周高。

中美貿易首階段協議將簽署，貿易股向上，萬洲（0288）升2.61%，收報8.26元；申洲國際（2313）升0.7%，收報114.7元；創科實業（0669）升1.89%，收報64.75元；瑞聲（2018）升2.94%，收報70元；舜宇（2382）升3.04%，收報139元。

雷蛇（1337）於新加坡申請全數字銀行牌照，預計新加坡金管局將於2020年年中通知其申請結果。收市升8.6%，報1.38元。

路透報道，中方基於政府理由暫停滬倫通，華泰證券（6886）A、H股升幅均收窄，華泰證券收報13.96元，升1.3%。外交部發言人耿爽回應指，對滬倫通計劃暫停的具體情況不了解。

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