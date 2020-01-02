【重出江湖】郭炳江獲委任做新地代理公司資深董事
文章日期：2020年1月2日 15:50
新鴻基地產（0016）郭氏三兄弟中老二郭炳江，據稱由今日起出任新鴻基地產代理有限公司資深董事，消息獲新地證實，並指郭炳江將專注長期土地規劃及項目發展戰略，並不會參與集團日常營運。
據《老樓日記》今日在社交媒體上指，已在去年出獄並休息9個月的郭炳江，今日起出任新地代理有限公司資深董事。去年三月郭氏曾被傳媒問及何時重返新地時，他當時說自己想多點遊歷，起碼要讀書九個月，事隔至今剛好九個月。
新地方面則證實，郭炳江由2020年1月開始，成為集團旗下子公司新鴻基地產代理有限公司的資深董事，將專注長期土地規劃及項目發展策略，並不會參與集團日常營運。其指出，作出是次委任，是鑑於郭炳江曾長期服務集團，在土地規劃及項目發展方面具有豐富知識和深厚經驗，他從事行業30多年期間有多項大型項目的經驗，同時具國際視野，有利集團於相關業務的長遠發展。集團董事會知悉並支持有關安排。
新地其後再補充，郭炳江和郭炳聯先後在70年代末期回港為集團服務，在過往三十多年間帶領集團地產業務發展，經歷多次市場起落波動，又發展多項經典項目。新地上下都非常期待郭炳江先生重返新地這個大家庭。
被問到郭炳江是否受薪，新地回應，郭炳江不是集團僱員，而是集團子公司的資深董事，公司會給予適合的董事袍金。
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