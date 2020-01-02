羅兵咸永道公布，基於現有上市申請，預測今年上市公司總數180間，其中主板165間，創業板僅有15間，料集資額最多可達2585億港元，至少2285億元。該行統計2019年香港新股市場集資3155億元，即今年預測集資額較去年跌約兩成。不過該行補充指，集資預測未計入超大型IPO，包括沙特阿美（Armaco）潛在的海外上市等。

去年新股首日表現繼續火熱，首掛當日收盤價較招股價錄升幅的新股佔61%，比例較2018年微跌。

報告顯示，去年共計有38間新經濟公司上市，集資額達1457億元，較2018年均略縮水。據統計，新經濟首日股價普遍強勁，近八成新股首日錄升幅，但其後表現轉疲弱，年底收市錄得升幅的新股不足兩成。

羅兵咸永道企業客戶主管合伙人黃煒邦表示，今年集資前景實際並無轉弱，因當時預測2019年亦為約2100億水平。

對於在美內地公司來港第二上市前景，他表示，相信今年會有中概股「回歸」出現，但難再現超過1000億港元規模的超大第二上市。

去年共計有22間H股公司上市，羅兵咸永道資本市場服務合伙人黃金錢表示，料今年「H股全流通」將會推動更多H股公司上市。但他表示，因為部分公司已經搭建好紅籌架構，因此料今年上半年不會突現大批H股，但全年而言可有增長。他補充指，不認為開放內資股流通會引起股市震盪，因為料內資股佔整體交易量比例較低。

展望港交所未來改革，黃金錢表示，見到主板今年持續錄得增長，但GEM集資額縮水。他表示，見到創業板與主板上市要求差異不大，但上市開支卻佔比頗高，對中小型公司而言頗為高昂。他建議，未來或可探討創業板是否有簡化披露及上市流程的空間，不過他補充，亦要平衡對投資者的保障。

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