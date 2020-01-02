踏入2020年首個交易日，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧預期，今年全球GDP增長2.7%，成熟市場增長會較過去20年放緩，而恒指今年上半年於26,000點有支持，31,000點有阻力。

眾多市場中，預料亞洲市場會有不俗的增長，主要是由於中美雙方將簽署首階段貿易協議，中國亦有可能出現周期性復甦。他特別提到，汽車業庫存回補，可提升行業增長及利潤。但投資者就要留意，中美貿易第二、三階段協議才是內地風險重點，而今年內地GDP能否守住5.8%水平，亦會影響投資者信心。

港股方面，由於不明朗因素眾多，預期今年上半年恒指於26,000點有支持，31,000點有阻力。面對香港宏觀經濟放緩，投資者對香港銀行股宜審慎，但可留意內銀股，因內地進一步推出刺激經濟政策，如昨日宣布降準並釋放8000億人民幣，都有利好內地銀行業的作用。另有看好中資科網股、中資消費股、與5G相關的手機設備股及賭業股。

環球市場方面，現時英國、日本及新興市場估值偏低，當中料新興市場為今年火車頭，會有大幅增長。商品方面，利率下降、地緣政治風險持續，加上今年為美國大選年，都會吸引投資者買入具避險作用的黃金，故預計金價升幅更強、更持久，本週期有機會升穿每盎斯2000美元。另因宏觀環境脆弱，巴西、挪威及新原油產地供應出現，看淡油價前景。

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