有時候每到新一年或愚人節，媒體都會「惡搞」一些所謂新聞，目的只為搏君一粲。今天某本地媒體便趁2020年依始，刊出一篇似是而非的十大「驚奇預測」，既然是驚奇，意思就是毋須當真，而其中一條「驚奇預測」，是說誠哥李嘉誠旗下基金會繼派10億元予中小企紓困後，今年將再向每位香港市民豪派5000元，且表明會繼續採用雲端AI技術，一日內便能完成申請、審核及發放。

上午，網上便出現相關「新聞」截圖，截圖刻意避開文章標題，令人誤以為誠哥派錢是正常新聞而非惡搞，消息更瘋傳，就連李嘉誠基金會的網站也疑似因為一下子太多人湧入欲了解申請詳情而癱瘓了。

從表面上看，這純粹是惡搞誤當真的一場鬧劇，但背後其實也是一種民意的釋出。先不說過去大半年政府各部門公然的失信失言，單從政府派4000元的費時失事，到日前旅發局除夕抽獎最終「落碼」的諷刺，對比起李嘉誠派10億元的乾脆俐落，亦難怪市民更傾向相信誠哥的全民派錢是真有這麼一回事，因為他們正正渴望有這麼一回事，而且相信誠哥派的錢會簡單切實地拿得到，便民又惠民，而不是政府弄出來的派錢或抽獎，擾民兼煩人。

事實上，早前曾有政黨提議財政司司長陳茂波向每名香港市民派發1萬元現金或消費券，以鼓勵於本地消費，這宗新聞帶來的社會迴響，還不及惡搞誠哥派5000元立即引起一個上午的熱議。

適值陳茂波正為新一份財政預算案進行公眾諮詢，希望今次惡搞誠哥派錢誤當真事件能讓司長也借鏡參考，否則便會如那篇惡搞文尾段所言，政府要「事後補鑊也派錢」。但切記不要像文中所寫，政府派錢仍然要市民「申請表格在各大民政事務處索取」，還要等到2021年才完成首輪審批，因為派糖要得民心，不單單是派多少，怎樣派、何時派都應該一併考慮，否則明明有機會搏得掌聲，結果換來一片噓聲，那就不是市民不領情，而是官員不近民情了。

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