中美貿易首階段協議將簽署，加上人行周末宣布降準，恒指今早高開59點後，升幅曾擴大至348點或1.24%，高見28538點，再破頂，並升至2019年7月25日後新高，當日高見28628點。

恒指半日升292點或1.04%，報28482點，成交金額488億元；國指升133點或1.19%，報11301點。

富瑞預期澳門博彩業已經非常接近轉折點，銀娛（0027）升4.88%，收報60.2元，是升幅最大的藍籌，另一賭股藍籌金沙中國（1928）亦升2.64%，收報42.75元。

總理李克強表示，要加快推進保險市場對外開放，友邦（1299）升2.63%，收報83.95元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻71點。內險股方面，平保（2318）升1.14%，收報93.15元；中人壽（2628）升1.62%，收報22元。

中海油（0883）跌0.93%，收報12.84元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。

人行周末宣布降準，內銀股方面，工行（1398）升0.67%，收報6.04元；建行（0939）升1.04%，收報6.8元；交行（3328）升1.26%，收報5.61元；中行（3988）升0.9%，收報3.36元。

人行宣布降準後，兩間大行齊齊唱好內房。內房股方面，潤地（1109）升2.84%，收報39.9元；碧桂園（2007）升3.37%，收報12.9元；中海外（0688）升1.65%，收報30.85元。

中美貿易首階段協議將簽署，貿易股向上，萬洲（0288）升2.48%，收報8.25元；申洲國際（2313）升0.79%，收報114.8元；創科實業（0669）升1.89%，收報64.75元；瑞聲（2018）升1.84%，收報69.25元；舜宇（2382）升3.26%，收報139.3元。

雷蛇（1337）於新加坡申請全數字銀行牌照，預計新加坡金管局將於2020年年中通知其申請結果。半日升11%，報1.41元。

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