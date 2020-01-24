財新中國12月份製造業採購經理指數(PMI)由上月的51.8跌至51.5，結束連續五個月的回升，並差過預期的51.6，數據亦是9月以來最低；去年同期為49.7。走勢與國家統計局製造業PMI並不一致，後者上月持平。另外，經營成本連續第四個月上揚，雖然升幅輕微，但已引發製造業產品銷售價格重現上升。

12月新訂單指數回落至3個月最低，新出口訂單指數也略有下降，但兩者均位於榮枯分界線以上。受訪廠商反映，海內外需求均出現改善。對於未來 12 個月的業務前景，業界信心度仍然相對疲弱，用工數量沒有增長。

與此同時，製造業經營費用進一步上升，原因是原料價格與用工成本上揚。不過，本月投入品價格的漲幅僅算輕微，遠低於本項調查的歷史均值。然而，成本進一步增加，導致廠商在6月以來首次提高產品銷售價格，但加價幅度尚小。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，2019年12月中國經濟延續企穩狀態，雖然需求擴張不及前兩個月強勁，但企業家信心開始出現一些積極變化，生產擴張和增加庫存的意願有所增強，對就業也產生了積極影響。隨著中美第一階段協議傳遞出積極信號，企業信心有修復空間，有助於鞏固經濟企穩的基礎。

其他報道：

【大行看好】富瑞：預期澳門博彩業已經非常接近轉折點

【金融科技】雷蛇向新加坡金管局申請全數字銀行牌照

【A股開市】三大指數高開 人行淨回籠4000億人幣

【大行看好】人行降準 富瑞、花旗齊唱好內房

【開市焦點】港股ADR升3點 人行降準 留意內銀、內房

【買入新股】創陞控股1098萬元購台州水務5.22%

【退休】耐世特：Richardson退任執董兼總裁