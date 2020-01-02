中美貿易協議將簽署，加上人行周末宣布降準，港股今早高開59點或0.22%，報28249點，成交金額7億元；國指今早高開31點或0.29%，報11199點。

富瑞認為澳門博彩業將轉向，銀娛（0027）升2.44%，報58.8元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌0.63%，報55.15元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.43%，報82.15元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻11點；長實集團（1113）跌0.27%，報56.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低1點。

人行公布降準0.5個百分點，今早不開展逆回購操作，淨回籠4000億元人民幣。內銀股方面，工行（1398）無升跌，報6元；交行（3328）跌0.18%，報5.53元；中行（3988）升0.6%，報3.35元；建行（0939）無升跌，報6.73元。內房股方面，潤地（1109）升0.13%，報38.85元；碧桂園（2007）升1.76%，報12.7元；中海外（0688）升0.16%，報30.4元。

澳門12月賭收按年下跌13.7%；按月亦跌0.17%，全年計，則倒退3.4%。濠賭股方面，金沙中國（1928）升0.84%，報42元；銀娛升2.44%

總理李克強表示，要加快推進保險市場對外開放。內險股方面，平保（2318）無升跌，報92.1元；中人壽（2628）升0.23%，報21.7元。友邦升0.43%。

雷蛇（1337）於新加坡申請全數字銀行牌照，預計新加坡金管局將於2020年年中通知其申請結果。開市報1.38元，升8.66%。

創陞控股（2680）公布，於台州水務（1542）上市當日(12月31日)於市場上買入260.8萬股台州水務股份，相當於後者5.22%。創陞開市報3.68元，無升跌。台州水務開市報4.2元，跌0.47%。

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