受本地社會事件影響，港人走資消息不斷。據新加坡金融管理局（MAS）公布最新數據顯示，今年11月新加坡銀行境外居民存款上升2.6%，至511億新加坡元（折約2959億港元）。

據彭博報道指，基於本港局勢緊張，新加坡銀行境外居民存款自今年10月時開始錄得增長，反映有香港資金持續流入新加坡；有關數據亦顯示，境外居民存款自3月已經開始穩步上升。另外高盛於10月時曾估計，已有40億美元（約311億港元）因為社會動盪而流入新加坡。

報道指出，境外居民存款佔非銀行客戶存款總額6827億新加坡元的7.5%，略高於10月的7.35%。彭博又指，主要銀行及監管機構已經確認，有香港富豪早於今年6月開始出現反修例運動時，已將部份港元資產從本港轉移至其他地區，包括新加坡。

同日金管局公布，11月本港銀行的存款總額較10月增加0.4%，其中港元存款按月微跌0.1%，錄得逾6.9萬億元，外幣存款總額則增加1%。

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