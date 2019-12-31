影視股新石文化（1740）正招股，定價每股0.5元至0.74元，每手5000股，入場費3737.29元。公司全球發售2.5億股，九成為國際配售，最多集資1.85億元。獨家保薦人為中泰國際。公司招股期昨日起，至明年1月8日截止，預計1月16日掛牌。

公司主要製作及投資電視劇，通過售出電視劇播放許可盈利，去年全年收益錄得1.39億元人民幣（下同），按年升五成，其中94%收益來自向電視台出售許可。

根據招股書，公司今年首播的自製電視劇有兩部，為愛國主義劇《共和國血脈》及近代傳奇劇《燕陽春》。《共和國血脈》製作成本約為5836萬元，公司持八成權益，今年上半年收益錄得5638萬元，毛利錄得739萬元。《燕陽春》製作成本約為3710萬元，公司全權擁有，今年上半年收益錄得5223萬元，毛利錄得2176萬元。

公司擬將集資額86.9%用於製作電視劇，13.1%購買電視劇播放權或版權。根據披露，公司計劃投資電視劇中，革命劇佔兩部，此外家庭倫理劇及傳奇劇各有一部。投資最大為家庭倫理劇，總計成本為5750萬元，預計2021年上半年可首播。

新石文化過去三年每年毛利率介乎17%至59%不等，表現波動，對此公司財務總監王海婷表示，由於電視劇成本及發行時間均有差異，造成毛利率有所不同，但自去年起公司開始擴張，以後亦會推出多部電視劇，希望以多元化策略穩定毛利率。

記者：馬迪帆

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