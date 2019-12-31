【明日實施】調整人民幣匯率指數貨幣籃子 美元權重下降 歐元上升
文章日期：2019年12月31日 18:02
中國外匯交易中心公告，調整CFETS人民幣匯率指數貨幣籃子，新版採用2018年度貿易數據，將於明日生效。24隻貨幣當中，11隻的權重上升，1隻無升跌，12隻權重下跌。
新版本之下，多隻主要貨幣權重下降，美元權重由0.2240降至0.2159；日圓由0.1153降至0.1116；港元由0.0428降至0.0357英鎊由0.0316降至0.0275；韓元由0.1077降至0.1068。
權重上升的主要貨幣是歐元由0.1634升至0.1740；澳元由0.044升至0.052；紐元由0.0044升至0.0057。
CFETS人民幣匯率指數貨幣籃子貨幣權重是採用考慮轉口貿易因素的貿易權重法計算而得，現版指數採用的是2015年度貿易數據。公告指，為進一步增強指數代表性，採用2018年度貿易數據作為權重進行調整。經歷史回溯試算，新版和老版CFETS人民幣匯率指數運行趨勢基本吻合。
交易中心計畫調整BIS貨幣籃子人民幣匯率指數的貨幣籃子和權重，與現版相比，貨幣籃子中減少了委內瑞拉玻利瓦爾，新增了冰島克朗，權重採用BIS貨幣籃子權重。
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